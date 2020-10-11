İstanbul’da silah imalathanesine polis baskını: 1 gözaltı

Yasa dışı silah imalathanesine yapılan operasyonda kurusıkıdan dönüştürülen 9 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirilirken, operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Nejmi A. (46) adlı bir kişinin Ataşehir ve Ümraniye’de silah ticareti yaptığı ve Ümraniye’nin Esenşehir Mahallesi'ndeki iş yerini silah imalathanesi olarak kullandığı yönünde istihbarat aldı.

Alınan ihbarı değerlendiren polis, yapılan araştırmalarda şüphelinin ikamet ve iş yeri adresini belirleyerek dün iki ayrı ilçede peş peşe operasyon düzenledi.

SİLAH TÜCCARI GÖZALTINA ALINDI

Baskında ev ve iş yerini silah imalathanesine dönüştüren Mehmet Nejmi A. yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da silah imalathanesine polis baskını İZLE

Yasa dışı silah atölyesine yapılan operasyonda; üzerinde çeşitli ibareler bulunan 9 tabanca, 37 adet silah sürgüsü, 31 tane silah gövdesi, 38 şarjör, çeşitli ebatlarda 56 namlu, 41 şarjör kapağı, çeşitli ibarelerde 65 fişek, çeşitli boyda 26 adet sürgü pimi, 29 icra mili, tetik ve horozdan oluşan 12 parça ve silah imalatında kullanılan torna makinesi ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE PAZARLADI

Operasyonda yakalanan şüpheli Mehmet Nejmi A.‘nın, ürettiği silahları çıkar amaçlı suç örgütlerine el altından pazarladığı öğrenildi.

Yakalanarak emniyette sorguya alınan silah tüccarı Mehmet Nejmi A., bugün adliyeye sevk edildi.