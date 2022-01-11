6 ilçede yasadışı silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 62 silah ele geçirildi. Bir çiftlik evinde, samanlık içine saklanmış kalaşnikof bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler, Bağcılar, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Eyüpsultan ilçelerinde merdiven altı silah atölyeleri kurulduğu ve bu atölyelerde silah imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis, operasyon için düğmeye bastı. Silivri’de bulunan çiftlik evinde aramalar yapıldı.

Ekipler, samanlık içine gizlenmiş kalaşnikof tüfek buldu. Esenyurt’taki adreste ise kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancalar ele geçirildi.

SERİ NUMARALARI DEĞİŞTİRİLEN ORJİNAL SİLAHLAR

En çok silahın ele geçirildiği Eyüpsultan’daki adreste, seri numarası değiştirilen orijinal silahların piyasaya sürülmeye hazırlandığı öğrenildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE TEMİN EDİLDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Silahların suç örgütlerine temin edildiği bilgisine ulaşan ekipler, eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu VİDEO



ELE GEÇİRİLENLER

İmalathanelerde yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu tüfek, 51 silah, 5 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan bozma silah, 2 uzun namlu şarjörü, 122 uzun namlu fişeği, 80 9 mm fişek, 50 av tüfeği kartuşu, 57 şarjör, 40 tabanca sürgüsü, 23 tabanca gövdesi, 16 kurusıkı tabanca gövdesi, 11 namlu, 4 av tüfeği, 1 kambur tipi av tüfeği şarjörü, 1 silah yapımında kullanılan lazer makinesi, 1 bilgisayar, 20 bin 695 TL para, silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ve silah parçaları ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, "Silah İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlılar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.