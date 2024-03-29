İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu Bağcılar'da yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalanırken 17 tabanca ele geçirildi.

DHA

İstanbul'da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığını belirlemesi üzerine şüpheliyi takibe başladı.

Kazımkarabekir Mahallesi'nde bir iş yerine girip çıktığını tespit eden ekipler, baskın düzenleyerek 29 yaşındaki H.B’yi gözaltına aldı.

17 tabanca ele geçirildi

İş yerinde yapılan aramalarda, spor çanta ve bez poşet içerisinde 17 ruhsatsız tabanca, 28 şarjör, namlu ve 3 fişek ele geçirdi.

Polis merkezinde sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)