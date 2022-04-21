İstanbul'da silahla paylaşım yapan Pakistanlıya gözaltı

Silahla çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayan S.K., operasyonla evinden alındı. Şüpheli sınır dışı edilecek.

Pakistan'dan Türkiye'ye gelen şahısların vakaları son bulmuyor.

Geçtiğimiz günlerde, kadın ve kız çocuklarını görüntüleyerek sosyal medyadan paylaşan birçok Pakistanlı yakalanıp tutuklanırken; bazıları da sınır dışı edilmişti.

Polis ekipleri, bu kez ise İstanbul'da silahla paylaşım yapan bir Pakistanlının peşine düştü.

Evinde yakalandı

Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen S.K., evinde gözaltına alındı. Adresteki aramada bir av tüfeği, bir şarjör, 26 kartuş, bir hücum yeleği ele geçirildi.

Sınır dışı edilecek

DHA'nın haberine göre; hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılan S.K.'nin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.