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    İstanbul'da silahla paylaşım yapan Pakistanlıya gözaltı

    Silahla çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayan S.K., operasyonla evinden alındı. Şüpheli sınır dışı edilecek.
    • 21.04.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 13:38
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    İstanbul'da silahla paylaşım yapan Pakistanlıya gözaltı

    Pakistan'dan Türkiye'ye gelen şahısların vakaları son bulmuyor.

    Geçtiğimiz günlerde, kadın ve kız çocuklarını görüntüleyerek sosyal medyadan paylaşan birçok Pakistanlı yakalanıp tutuklanırken; bazıları da sınır dışı edilmişti.

    Polis ekipleri, bu kez ise İstanbul'da silahla paylaşım yapan bir Pakistanlının peşine düştü.

    Evinde yakalandı

    Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen S.K., evinde gözaltına alındı. Adresteki aramada bir av tüfeği, bir şarjör, 26 kartuş, bir hücum yeleği ele geçirildi.

    Sınır dışı edilecek

    DHA'nın haberine göre; hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılan S.K.'nin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

    İstanbul da silahla paylaşım yapan Pakistanlıya gözaltı #1

    İstanbul da silahla paylaşım yapan Pakistanlıya gözaltı #2

    İstanbul da silahla paylaşım yapan Pakistanlıya gözaltı #3


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