Petrol
114.06
2.65%
Euro
17.5741
0.60%
Dolar
16.3618
-0.02%
Altın
974.89
0.01%
Borsa
2451
0.00%
Bitcoin
487.584
0.16%
BTXN Coin
13.46
2.51%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Hafif yağmur 22 C

    İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü

    Semih Tufan Gülaltay'a ait olduğu öne sürülen Aydınlıkevler'deki iş yerinin önünde yaşanan çatışmada saldırgan hayatını kaybetti.
    • 26.05.2022 - 21:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde Semih Tufan Gülaltay'a ait olduğu öne sürülen Aydınlıkevler'deki iş yerinin önüne gelen F.T, önce burada park halindeki araca, ardından iş yerine silahla ateş açtı.

    Gülaltay'ın şoförü olduğu iddia edilen E.A. da silahla karşılık verince çatışma çıktı.

    Saldırgan olay yerinde öldü

    Çatışma sırasında vurulan F.T, olay yerinde hayatını kaybetti. E.A, polis tarafından gözaltına alındı.

    F.T'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Akın Birdal saldırısından hapis yattı

    Semih Tufan Gülaltay, Akın Birdal'a 1998’de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla 5 yıl 8 ay hapis yatmıştı.

    Ergenekon davasında da adı geçen Gülaltay, 7 yıl tutuklu kalmıştı.

    İstanbul da silahlı çatışma: 1 ölü #1


    İlginizi Çekebilir

    Kimlik bilgilerinizi çaldırmamanız için 6 ipucu
    Teknoloji

    Kimlik bilgilerinizi çaldırmamanız için 6 ipucu

    Gönül Dağı'nın Asya'sı saçlarını savurdu, karın kaslarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 'Mezarcı İlyas görmesin'
    Medya

    Gönül Dağı'nın Asya'sı saçlarını savurdu, karın kaslarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 'Mezarcı İlyas görmesin'

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir