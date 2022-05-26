İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü

Semih Tufan Gülaltay'a ait olduğu öne sürülen Aydınlıkevler'deki iş yerinin önünde yaşanan çatışmada saldırgan hayatını kaybetti.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Semih Tufan Gülaltay'a ait olduğu öne sürülen Aydınlıkevler'deki iş yerinin önüne gelen F.T, önce burada park halindeki araca, ardından iş yerine silahla ateş açtı.

Gülaltay'ın şoförü olduğu iddia edilen E.A. da silahla karşılık verince çatışma çıktı.

Saldırgan olay yerinde öldü

Çatışma sırasında vurulan F.T, olay yerinde hayatını kaybetti. E.A, polis tarafından gözaltına alındı.

F.T'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Akın Birdal saldırısından hapis yattı

Semih Tufan Gülaltay, Akın Birdal'a 1998’de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla 5 yıl 8 ay hapis yatmıştı.

Ergenekon davasında da adı geçen Gülaltay, 7 yıl tutuklu kalmıştı.