İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

- Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
KURŞUNLAR YOLDAN GEÇEN BİR KADINA DA İSABET ETTİ
Kavga sırasında taraflardan biri, yanındaki tabancayla karşı tarafa ateş açtı.
Silahtan çıkan mermiler, gruptan 3 kişiye ve olay anında yoldan geçen bir kadına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kavgada yaralanan Deniz B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
KAVGA ANI KAMERADA
Kavga anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, iki grup arasında çıkan kavganın silahlı kavgaya döndüğü anlar yer aldı.