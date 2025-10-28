İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

KURŞUNLAR YOLDAN GEÇEN BİR KADINA DA İSABET ETTİ

Kavga sırasında taraflardan biri, yanındaki tabancayla karşı tarafa ateş açtı.

Silahtan çıkan mermiler, gruptan 3 kişiye ve olay anında yoldan geçen bir kadına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavgada yaralanan Deniz B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, iki grup arasında çıkan kavganın silahlı kavgaya döndüğü anlar yer aldı.