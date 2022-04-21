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    İstanbul'da silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

    Gaziosmanpaşa'da aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
    • 21.04.2022 - 18:18
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    İstanbul'da silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da Yenimahalle Cebeci Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı.

    Taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

    İlk müdahale olay yerinde yapıldı

    Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı dört kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

    2 kişinin hayati tehlikesi var

    DHA'nın aktardığına göre yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

    İstanbul da silahlı kavga: 2 si ağır 4 yaralı #1

    İstanbul da silahlı kavga: 2 si ağır 4 yaralı #2


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