- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da silahlı saldırıda öldürülen iki kardeş toprağa verildi
İstanbul'da silahlı saldırıda öldürülen iki kardeş toprağa verildi
- DHA
- 26.03.2022 - 17:40
- Güncelleme : 26.03.2022 - 18:35
İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı açık otoparkında 3 gün önce uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden iş insanları Hacı Nazım Sözer ve kardeşi Ercan Sözer'in cenazeleri memleketleri Hakkari'ye getirildi.
Aynı saldırıda hayatını kaybeden yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazesi ise Antalya'ya gönderildi.
Araç konvoyu eşliğinde Hakkari'ye getirilen Sözer kardeşlerin cenazeleri, önce Hakkari Devlet Hastanesi morguna konuldu.
2 KARDEŞ HAKKARİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Cenazeler daha sonra morgdan alınarak Merzan Mahallesi'ndeki Dörtyol Camii'ne getirildi ve yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazı kılındı.
Sözer kardeşler, cenazeye katılan cemaatle birlikte Kıran Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
İstanbul'da silahlı saldırıda öldürülen iki kardeş toprağa verildi VİDEO
YÜZLERCE KİŞİ YALNIZ BIRAKMADI
Cenaze törenine Hakkari merkez ve il dışından aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve yüzlerce kişi katıldı.