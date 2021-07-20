İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Silivri'de bir kadın evine giderken kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'un Silivri ilçesi Yeni Mahalle'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın evine giderken kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

HAFİF YARALANDI

Saldırıyı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan kadın yerde yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis olay yerinde güvenlik şeridi çekerek, mermi kovanları aradı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









