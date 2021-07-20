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    İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

    Silivri'de bir kadın evine giderken kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
    • DHA
    • 20.07.2021 - 03:42
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    İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

    İstanbul'un Silivri ilçesi Yeni Mahalle'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın evine giderken kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    HAFİF YARALANDI

    Saldırıyı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan kadın yerde yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Polis olay yerinde güvenlik şeridi çekerek, mermi kovanları aradı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İstanbul da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı #1

    İstanbul da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı #2

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