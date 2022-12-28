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İstanbul'da simitçi İBB önünde kendini yakmaya çalıştı

İstanbul'da simitçi İBB önünde kendini yakmaya çalıştı

İBB'nin Saraçhane’deki binası önüne gelen bir kişi, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Şahsın, zabıtası tarafından tezgahına el konulmasına tepki olarak eylem yaptığı öğrenildi.