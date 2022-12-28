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    İstanbul'da simitçi İBB önünde kendini yakmaya çalıştı

    İBB'nin Saraçhane’deki binası önüne gelen bir kişi, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Şahsın, zabıtası tarafından tezgahına el konulmasına tepki olarak eylem yaptığı öğrenildi.
    • 28.12.2022 - 13:33
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    İstanbul'da simitçi İBB önünde kendini yakmaya çalıştı

    İstanbul'da Fatih Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık önüne gelen İbrahim D., elindeki şişede bulunan benzini üzerine dökerek kendini yakmaya çalıştı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenen şüpheli, "O buraya gelsin. Onunla konuşacağım." dedi.

    Bunun üzerine koruma polisleri tarafından müdahale edilen İbrahim D., daha sonra otoparka götürüldü.

    Gözaltına alındı

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Zabıtalar simit tezgahına el koydu

    Öte yandan şahsın simit tezgahı sahibi olduğu ve tezgahının İBB zabıtası tarafından elinden alındığı öğrenildi.

    İstanbul da simitçi İBB önünde kendini yakmaya çalıştı #1

    İstanbul da simitçi İBB önünde kendini yakmaya çalıştı #2


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