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- İstanbul’da şirket çalışanının gasp yalanını, polis ortaya çıkardı
İstanbul’da şirket çalışanının gasp yalanını, polis ortaya çıkardı
- AA
- 08.06.2021 - 17:38
Bursa'da bir nakliye şirketinde çalışan M.T. isimli şahıs, 2 Haziran saat 19.00 sıralarında İstanbul’un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde, yüzüne sprey sıkılarak saldırıya uğradığını iddia etti.
Polise başvuran şahıs, saldırıya uğradığı sırada üzerinde bulunan ve çalıştığı şirkete ait olan 70 bin dolar ile 60 bin liranın gasbedildiğini söyledi.
İfadesinde gasbedildikten sonra bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldığını belirten şahıs, yanında oğlunun bulunduğunu ifade etti.
EKİPLER HASTANE İLE İLETİŞİME GEÇTİ
İhbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.
Diğer yandan ifadedeki çelişkilerden şüphelenen ekipler, söz konusu hastane ile iletişime geçti.
İstanbul’da şirket çalışanının gasp yalanını, polis ortaya çıkardı VİDEO
OLAYDAN 20 DAKİKA ÖNCE BULUŞTULAR
Polis, M.T.'nin oğlu ve iki arkadaşıyla olaydan 20 dakika önce buluşarak gasp olayını kurguladığını tespit etti.
M.T.'nin Üsküdar'daki evinde yaptıkları aramada, şirkete ait gasbedildiği öne sürülen yaklaşık 660 bin parayı ele geçirilirken, M.T., oğlu ve iki kişi daha gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘suç uydurma’ suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.