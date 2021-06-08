İstanbul’da şirket çalışanının gasp yalanını, polis ortaya çıkardı

Çalıştığı şirkete ait yaklaşık 660 bin liranın gasbedildiği iddiasıyla polise başvuran şahsın oyununu polis bozdu.

Bursa'da bir nakliye şirketinde çalışan M.T. isimli şahıs, 2 Haziran saat 19.00 sıralarında İstanbul’un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde, yüzüne sprey sıkılarak saldırıya uğradığını iddia etti.

Polise başvuran şahıs, saldırıya uğradığı sırada üzerinde bulunan ve çalıştığı şirkete ait olan 70 bin dolar ile 60 bin liranın gasbedildiğini söyledi.

İfadesinde gasbedildikten sonra bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldığını belirten şahıs, yanında oğlunun bulunduğunu ifade etti.

EKİPLER HASTANE İLE İLETİŞİME GEÇTİ

İhbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

Diğer yandan ifadedeki çelişkilerden şüphelenen ekipler, söz konusu hastane ile iletişime geçti.

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OLAYDAN 20 DAKİKA ÖNCE BULUŞTULAR

Polis, M.T.'nin oğlu ve iki arkadaşıyla olaydan 20 dakika önce buluşarak gasp olayını kurguladığını tespit etti.

M.T.'nin Üsküdar'daki evinde yaptıkları aramada, şirkete ait gasbedildiği öne sürülen yaklaşık 660 bin parayı ele geçirilirken, M.T., oğlu ve iki kişi daha gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘suç uydurma’ suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.