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    İstanbul'da sisli hava kaza getirdi

    Direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu ile gıda nakliyesi yapan kamyon, birbirine çarptı. Yaşanan kazada ise iki sürücü yaralandı.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 17:51
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    İstanbul'da sisli hava kaza getirdi

    İstanbul Çekmeköy'de Ömerli Mevkii Şile Yolu üzerinde saat 15.30 sıralarında Nejat Yılmaz yönetimindeki hafriyat kamyonu, Faruk Kurtarıcı yönetimindeki gıda nakliyesi yapan zincir market kamyonuna çarptı.

    GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ,  2 KAMYON BİRBİRİNE ÇARPTI

    Kazadan dakikalar sonra Sinan Midi'nin kullandığı hafriyat kamyonu ise sürücüsünün son anda yaptığı manevra ile bariyerlere çarparak durabildi.

    2 YARALI

    Kazada Nejat Yılmaz ve Faruk Kurtarıcı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yol trafiğe kapatıldı.

    Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kaza yapan araçlar, vinç yardımıyla kaldırıldı.

    "KENDİ KENDİMİZE ZARAR VERDİK, ÖNDEKİ ARAÇLARA VURMAMAK İÇİN"

    Bariyerlere çarparak durabilen hafriyat kamyonu sürücüsü Sinan Midi, "Görüş mesafesi kısıtlı, sis vardı. Zincirleme kaza vardı. Hava yağışlı, yollar kaygan. O esnada frene bastık ama ne çare işte durum bu. Tek taraflı zaten. Başka bir araca vurmadık. Kendi kendimize zarar verdik, öndeki araçlara vurmamak için." dedi.

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