İstanbul’da site yöneticiliği çetelerine karşı federasyon kurma adımı

Site yönetimlerini ele geçiren çeteler, istedikleri fazla aidat ücretleri ile site sakinlerini mağdur etti. Yaşanan mağduriyetlerin ardından 25 site derneği birleşti.

İstanbul’da bazı sitelerin yönetiminin yasa dışı yollarla ele geçirilmesi birçok sorunu beraberinde getirdi.

İstenen fazla aidat ücretleri, ekstra masraf ödemeleri ve karşı çıkılması durumunda uygulanan şiddet, sitelerde yaşayan birçok vatandaşın mağdur olmasına neden oldu.

Bazı sitelerde ise yöneticiler tarafından kurulan WhatsApp gruplarında, aidat borçlularının isimlerinin paylaşılırken, bazılarında site ve apartman ilan panolarına daire adı, isim ve miktar belirtilerek, aidat borç listesi asıldı.

Kişisel bilgilerinin açık alanlarda paylaşılmasından rahatsız olan vatandaşlar, tüm bu sorunların çözümü için harekete geçti.

25 dernek yöneticisi bir araya gelerek, Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu kurmak için adım attı.

Federasyon, 14 Eylül'de Tesis Yönetim Derneği Başkanı Başkanı İbrahim Bozan ve Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı öncülüğünde kurulacak. Federasyonun kuruluşuna, Türkiye'deki bu alanda çalışan tüm dernek yöneticileri katılacak.

“TÜM APARTMANIN APARTMAN BORÇLARINI PANOYA ASIYOR”

Apartman yöneticisi ile mahkemelik olan site sakinlerinden Seda Yağcı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İlk etapta benim ısınma sorunum vardı. Apartman yöneticimiz kazanı kış aylarında geceleri kapatıyor ve dairemin yeterli derecede ısınmamasına sebep oluyor. Yakmasını istediğim zaman da işte 'çoğunluğuz biz, yakamazsın' şeklinde bir cevap veriyor. Hiçbir şekilde araştırma yapmadan benim dairemin soğuk olmasında dairemi kusurlu gösteriyor. Bu yüzden ben mahkemeye başvurdum. Apartman yöneticisiyle mahkemelik olduk. Sığınağımız kiraya veriliyor. Bu da yasal bir şey değil. Sığınak yönetmeliğine aykırıymış. Tüm apartmanın aidat borçlarını apartman panosuna asıyor. Dışarıdan başka üçüncü kişiler geldiği zaman benim dairemi görüp aidat borcumu görebiliyor. Bu da benim istemediğim bir şey sonuçta kişisel bir veri. Bunun için de savcılığa şikayette bulundum.

İstanbul’da site yöneticiliği çetelerine karşı federasyon kurma adımı ViDEO







“MAHKEMEYİ CİDDİYE ALMIYOR”

Sığınak ile ilgili kendisine ihtarname gönderdim. Hiçbir şekilde ne ihtarnameyi ne mahkemeyi ciddiye almıyor. Bence bütün apartmanlarda profesyonel yönetim firmaları olması gerekiyor. Çünkü profesyonel yöneticiler bu kanunu çok iyi biliyorlar. Profesyonelce yönettikleri için mahkemelik olmuyorsunuz.”





“ALAKASIZ ÖDENEKLER ÇIKARIYORLAR”

İbrahim Aslan isimli bina site sakini ise, "Aidat 500 lira ödemem gerektiği yerde ben 700-800 lira para ödemek zorunda kalıyorum. O kadar alakasız ödenekler çıkarıyorlar ve muhatap bulamıyorsunuz. Yani iletişim kuramıyoruz. İletişim kuramadığımız için mecburen ödemek zorunda kalıyoruz.

“İŞ YERLERİNE MEKTUP GÖNDERİYORLAR”

Ödemediğimiz takdirde kişisel verilerimize ulaşıp, çalışmış olduğumuz iş yerlerine mektup gönderiyorlar, ihbarname gönderiyorlar. Aidatını ödememiş bir malik konumuna düşüyoruz. Türkiye şartlarında 200-300 lira gerçekten çok ciddi bir para. Biz de bu mağduriyeti yaşıyoruz ne yazık ki. Biz site yönetimine sorduğumuz zaman 'bize su faturasını gösterin' dediğimiz zaman bize kesinlikle bu faturayı göstermiyorlar, farklı gerekçeler gösteriyorlar. İnsanları ticari olarak yönlendiriyorlar artık. Biz paramızı nereye ne için verdiğimizi görmek istiyoruz bizim talebimiz bu.” dedi.

"MAFYATİK DURUMLARDAN KURTULMUŞ VAZİYETTE DEĞİLİZ"

Site ve apartmanlarda yaşanan sorunlara karşı 25 derneğin bir araya gelerek federasyon kuracağını belirten Suat Sandalcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu çete diye tabir ettiğimiz mafyatik durumlardan kurtulmuş vaziyette değiliz. 2 bin dairelik konutta 5 bin 6 bin kat malikinin çocukların ve insanların yaşadığı bir toplulukta bu çeteler cirit atabiliyor. Dolayısıyla usulsüz yönetim tarzı, kat mülkiyeti dışında uygulanan fonksiyonlar, giderlerin gelişi güzel başkalarına peşkeş çekme yoluyla ciddi bütçeleri sıkıntıya sokuyor.

“HERKES YÖNETİCİLİK YAPMASIN”

Kat maliklerini borçlandırma hareketleri, dolayısıyla site görevlilerinin, güvenlik personellerinin izinsiz çalıştırılması gibi birçok usulsüz davranışlar, bizleri hem ülkemizde tesis yöneticilerinin bir karneye standartlarının oluşturmaya itti. Bu sektörde de herkes yöneticilik yapamasın.

“TESİS YÖNETİM ŞİRKETLERİ VEYA KURUMLAR ARTIK SINAVLARA GİRSİN”

Bundan sonra ülkemizde hizmet veren tesis yönetim şirketleri veya kurumlar, artık sınavlara girsin. Bu sınavların da bir zorluğu olsun, karne sahibi olsunlar. Dolayısıyla sizler sitelerde, kat maliklerimiz sitelerde otururken asansör hizmetleri alıyorlar, bakım hizmetleri alıyorlar, havuz hizmetleri alıyorlar, kimyasal temizlik maddesi ve hukuk hizmeti de alırken, iş güvenliği hizmeti de alırken biz de dedik ki hem tesis yönetim dernekleri hem de tedarikçi dernekler bir araya gelerek artık sesimizi kat malikleri ve memleketimiz için tek bir ağızdan haykırarak sektörde hayal ettiğimiz eğitimleri, sektörde hayal ettiğimiz karne sistemini mevzuatları hayata geçirmek için, önümüzdeki günlerde 25 dernek bir araya gelerek federasyon kuruyoruz. Bu sayede bu kat maliklerimiz de çetelerle mafyatik gruplarla karşı karşıya kalmayacaktır. Ankara Üniversitesi ile görüşmeler halindeyiz. Artık işinde uzmanlaşmış tamamen Avrupa standartlarında eğitilmiş insanlar bu üniversitelerin hocalarından destek alabilecekler.”





“DÜNYAYI TÜRKİYE’YE GETİRME ANLAMINDA ÖNCÜLÜK EDECEK”

Tesis Yönetim Derneği Başkanı Başkanı İbrahim Bozan da şu sözleri kaydetti:

“Türkiye'de de tesis yönetimini sadece yönetim anlamında değil, tedarikçileriyle birlikte oluşturan bir platform kurmayı amaçladık. Bu anlamda federasyon çalışmalarına başladık. Türkiye'nin her yerinden tesis yönetim ve tedarikçileriyle birlikte oluşturacağımız bu federasyon, Türkiye'de vatandaş mağduriyetinin önlenmesi, insan kaynakları konusunda eğitim, hukuksal mevzuat anlamında değişim, dünya ile entegre olmak, dünyayı Türkiye'ye getirme anlamında bir öncülük edecek. Bu anlamda yıllardan beri aldığımız tecrübe ve birikimle devletimize milletimize özellikle kullanıcı olan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek amacıyla bu federasyonun etik kurallarını tartışmak için 14 Eylül'de toplanıyoruz.”