İstanbul’da sivrisinek kabusu Sarıyer’e de sıçradı

İstanbul'da, vücutlarda yaraya neden olan sivrisinekler vatandaşın kabusu oldu. İstanbullular ilaçlama çalışmalarının yetersiz olduğunu belirtirken, İBB animasyonlu SMS gönderdi.

İstanbul’da Avcılar ilçesinin Yeşilkent Mahallesi’nin ardından, Sarıyer’e bağlı Ferahevler Mahallesi’de sivrisinekler görülmeye başladı.

Özellikle çocukları ısırmaları ile yaralanmalara neden olan sivrisinekler mahalle sakinlerinin kabusu haline geldi.

Vatandaşlar yapılan ilaçlama çalışmalarının yetersiz kaldığını belirterek ara sokak ve parklarda ilaçlama yapılaması gerektiği çağrısında bulundu.

Bölge sakinleri, evlerinin camlarına sineklik takarak önlem almaya çalıştı.

“İKİ DAKİKA DURAMIYORUZ, AŞIRI DERECEDE SİVRİSİNEK VAR”

30 senedir Ferahevler Mahallesi'nde oturduğunu belirten Bülent Demirci isimli bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"İlaçlama yapılıyor ama yeterli olduğunu sanmıyorum ya da ilaçlamanın çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Çocuklarda özellikle izleri falan görebiliyoruz. Çok rahatsız edici oluyor. Benim de 3 tane çocuğum var. Mezarlıklarımızda dua etmeye gitsek iki dakika duramıyoruz, aşırı derecede sivrisinek var. Heralde kimsenin aklına gelmiyor kimsenin orayı ilaçlamak. Çocuklarımız var ve sivrisinek deyip geçmemek lazım, bulaşıcı hastalık da olabilir. Çocuklarımızda kaşınmaktan dolayı yara ve iltihaplanma da oluyor.” Başka bir mahalle sakini daha fazla ilaçlamanın yapılmasını ve parklar ile çıkmaz sokakların da ilaçlanmasını istedi.





“DEĞİŞİK BİR SİNEK, DİĞERLERİNE BENZEMİYOR”

Mahalle sakinlerinden Ahmet Sarıkaya da “Sarıyer bölgesi yeşil olduğu için genelde oluyor. İlaçlama yapılıyor ama yetersiz kalıyor. Değişik bir sinek, diğerlerine benzemiyor." sözlerini kaydetti.

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“İLAÇSIZ BAHÇEYE İNEMİYORUZ”

9 yaşındaki bir çocuk ise, “Bizim bahçede sinek dolu. Herhalde yuva yapıyorlar. Isırınca bir hafta falan geçmiyor izleri. İlaçsız bahçeye inemiyoruz. Değişik bir sinek.” ifadelerini kullandı.

İBB SMS YOLU İLE UYARDI

Yaşanan sivrisinek istilasına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşların telefonuna gönderdiği SMS ile uyarılarda bulundu.

Gönderilen mesajda, “Değerli İstanbullular, belediyemiz, göl, dere gibi büyük alanlarda sivrisinekle mücadele etmektedir. Bidon, havuzlar ve saksı altlığı gibi su birikebilen alanlar sivrisinekler için iyi bir üreme kaynağıdır. Bir bardak suda çevreyi rahatsız edecek kadar sivrisinek üreyebilmektedir. Sivrisineklerle hep birlikte mücadele edelim." ifadelerine yer verilirken mesajın sonunda bir de bir animasyon filmi linki paylaşıldı.

Animasyon filminde, sivrisineklerin üreme alanları gösterildi. Ayrıca, “Sivrisineklerin üreme alanlarının yüzde 80'i insan eliyle oluşur.” gibi bilgilere yer verildi.