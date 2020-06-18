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- İstanbul’da sokak köpeğine tecavüz etti
İstanbul’da sokak köpeğine tecavüz etti
- Haber Merkezi
- 18.06.2020 - 10:05
Korkunç olayın adresi İstanbul’un Kartal ilçesi…
Tekel bayi sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Haner'in, bir sokak köpeğini aylarca dövdüğü ve tecavüz ettiği ortaya çıktı.
"SEVİYORDUM"
Bunu duyan mahalleli, tekel bayisine giderek Haner’i darbetti. Burada "Ne için köpeğe işkence ettin?" diye sorulan zanlı, "seviyordum" yanıtını verdi.
Bu sözleri duyan mahalleli daha da sinirlendi. Konuşurken birkaç darbe daha alan zanlı, ardından polise teslim edildi.
Köpeğe tecavüz etti, yakalanınca 'seviyordum' dedi İZLE
PARA CEZASI İLE KURTULDU
Gözaltına alınan zanlı, 600 lira idari para cezası ile serbest bırakılırken, hayvanseverler tarafından veterinere götürülen köpek, hemen tedaviye alındı.
KÖPEK ÖLDÜ
Bedeninde tecavüze bağlı tümörler oluşan köpek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
İğrenç olay, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Twitter üzerinden binlerce kişi, Mehmet Haner’in tutuklanması için paylaşımda bulundu.