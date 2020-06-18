İstanbul’da sokak köpeğine tecavüz etti

Tekel bayisi sahibi olduğu ve köpeğe aylarca işkence yaptığı da ortaya çıkan zanlı, 600 lira para cezası ile serbest kaldı.

Korkunç olayın adresi İstanbul’un Kartal ilçesi…

Tekel bayi sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Haner'in, bir sokak köpeğini aylarca dövdüğü ve tecavüz ettiği ortaya çıktı.

"SEVİYORDUM"

Bunu duyan mahalleli, tekel bayisine giderek Haner’i darbetti. Burada "Ne için köpeğe işkence ettin?" diye sorulan zanlı, "seviyordum" yanıtını verdi.

Bu sözleri duyan mahalleli daha da sinirlendi. Konuşurken birkaç darbe daha alan zanlı, ardından polise teslim edildi.

Köpeğe tecavüz etti, yakalanınca 'seviyordum' dedi İZLE

PARA CEZASI İLE KURTULDU

Gözaltına alınan zanlı, 600 lira idari para cezası ile serbest bırakılırken, hayvanseverler tarafından veterinere götürülen köpek, hemen tedaviye alındı.

KÖPEK ÖLDÜ

Bedeninde tecavüze bağlı tümörler oluşan köpek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

İğrenç olay, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Twitter üzerinden binlerce kişi, Mehmet Haner’in tutuklanması için paylaşımda bulundu.