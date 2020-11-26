Başıboş sokak köpekleri, yoldan geçen vatandaşları ve motosikletli kuryeleri kovaladı. Vatandaşların korku dolu anları, kameraya yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi’nde çok sayıda başıboş köpek bir caddede konuşlandı.

Köpekler, caddeden geçen motorlu kuryeler ve vatandaşlara saldırdı. Kendi aralarında da kavga eden köpekler, mahalleli ve etraftaki insanları korkutmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşların dışarıya çıkmaya korktuğu semtte, birbirine girdiğini gören bir vatandaş sopayla köpekleri kovaladı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sokak köpekleri, korku dolu anlar yaşattı VİDEO



BAŞIBOŞ KÖPEKLER, MAHALLEDE KORKU SAÇTI

Görüntülerde, motorlu kurye köpeklerden kaçmak isterken karşı şeritten gelen bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu durumdan rahatsız plan vatandaşlar köpekleri için önlem alınmasını istiyor.



