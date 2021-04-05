- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da, sokak ortasında kadına şiddet
İstanbul'da, sokak ortasında kadına şiddet
- İHA
- 05.04.2021 - 02:33
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde bir kişi, kucağındaki küçük yaştaki erkek çocukla birlikte sokakta ilerlerken eşi olduğu iddia edilen bir kadın ile tartışmaya girdi.
SOKAK ORTASINDA DARB
Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen adam, sokak ortasında yumruklar savurarak kadını darp etti.
İstanbul'da, sokak ortasında kadına şiddet VİDEO
ÇOUĞUN AĞLAMASINA ALDIRMADI
Öfkeli adamın kucağındaki küçük çocuğun çığlıklarına ve ağlamasına aldırış etmeden kadına saldırdığı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde kadının çocuğu adamın kucağından almaya çalıştığı görülürken sinirli adamın ise yumruklar savurarak kadını darp ettiği görülüyor.
Olay sonrası şiddete maruz kalan kadının küçük çocuk ile birlikte kocası olduğu iddia edilen şahısla beraber olay yerinden ayrıldığı görüldü.