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    İstanbul'da, sokak ortasında kadına şiddet

    Küçükçekmece’de bir kişi, sokak ortasında eşi olduğu iddia edilen kadını çocuğunun gözü önünde darp etti. Kadının darp edildiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 02:33
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    İstanbul'da, sokak ortasında kadına şiddet

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde bir kişi, kucağındaki küçük yaştaki erkek çocukla birlikte sokakta ilerlerken eşi olduğu iddia edilen bir kadın ile tartışmaya girdi.

    SOKAK ORTASINDA DARB

    Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen adam, sokak ortasında yumruklar savurarak kadını darp etti.

    İstanbul'da, sokak ortasında kadına şiddet VİDEO

    ÇOUĞUN AĞLAMASINA ALDIRMADI

    Öfkeli adamın kucağındaki küçük çocuğun çığlıklarına ve ağlamasına aldırış etmeden kadına saldırdığı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Görüntülerde kadının çocuğu adamın kucağından almaya çalıştığı görülürken sinirli adamın ise yumruklar savurarak kadını darp ettiği görülüyor.

    Olay sonrası şiddete maruz kalan kadının küçük çocuk ile birlikte kocası olduğu iddia edilen şahısla beraber olay yerinden ayrıldığı görüldü.

    İstanbul da, sokak ortasında kadına şiddet #1

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