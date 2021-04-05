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İstanbul'da, sokak ortasında kadına şiddet

İstanbul'da, sokak ortasında kadına şiddet

Küçükçekmece’de bir kişi, sokak ortasında eşi olduğu iddia edilen kadını çocuğunun gözü önünde darp etti. Kadının darp edildiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.