İstanbul'da sokak ortasında kurşun yağmuru! Kuzenini vurdu Aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet bulunan kuzenini silahla yaralayan şüpheli yakalanırken, silahlı saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Camii Sokak'ta Hasan İnsel, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Veysel Ağraş'a tabanca ile ateş etti.

Ağraş'ı yaraladıktan sonra bağıran ve sokak ortasında birkaç el daha ateş eden şüpheliyi çevredekiler, hayatlarını tehlikeye atarak sakinleştirmeye çalıştı.

Saldırı sonrası kaçan şüpheli, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından aranmaya başlandı.

Alacak-verecek husumeti

İnsel, kaçtığı Esenyurt İlçesi'ndeki Balıkyolu Mahallesi'nde yakalanırken, olayda kullandığı tabancaya da el konudu. Yaralı Ağraş, ifadesinde, “Kuzenim Hasan İnsel ateş etti. Aramızda alacak-verecek konusunda husumet var. Görüştüğümüz sırada belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladım." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)