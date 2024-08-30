İstanbul'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü Bayrampaşa'da aralarında tartışma yaşanan kişilerin üzerine ateş açan silahlı iki saldırgan, Ali Şen ve A.Ç.'yi yaraladı. Ali Şen olay yerinde hayatını kaybederken A.Ç. ise ağır yaralandı.

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DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavga panik yarattı.

Bayrampaşa'da Millet Caddesi'nde bulunan bir iş yeri önünde oturan ve sohbet eden grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

RASTGELE ATEŞ ETMEYE BAŞLADILAR

Grup içinde bulunan iki kişi, yanlarında bulunan silah ile rastgele ateş etmeye başladı.

Silahtan çıkan mermiler A. Ç. ve Ali Şen’e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Şen hayatını kaybetti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)