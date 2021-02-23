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    İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

    Beylikdüzü'nde iki saldırgan, bir kişiyi bacaklarından silahla vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 23.02.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 11:32
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    İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda iki saldırgan, işine gitmek için evinden çıkan aralarında alacak verecek meselesi olan Samet U.'nun (24) yanına yaklaştı.

    BACAKLARINDAN VURDULAR

    Saldırganlar silahla Samet U. 'nun bacaklarına ateş etti.

    Yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, iki saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

    Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada silah seslerini duyan yaralı gencin yakınları da evden çıkarak olay yerine geldi.

    Yaralanan Samet U., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

    İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

    Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattıkları çalışmalar sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    İstanbul da sokak ortasında silahlı saldırı #1

    İstanbul da sokak ortasında silahlı saldırı #2

    İstanbul da sokak ortasında silahlı saldırı #3

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