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- İstanbul'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi
İstanbul'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi
Bağcılar'da, koronavirüs salgınına rağmen sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yapıldı. O anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 03.02.2021 - 09:27
- Güncelleme : 03.02.2021 - 10:17
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde evlenen çift ile yakınları, sokakta düğün eğlencesi düzenledi.
Eğlencede otomobilden açılan müziklerle gelin ve damat çiftetelli oynadı, arkadaşları da çifte eşlik etti.
ÖNLEMLER UNUTULDU
Halay da çeken grubun, sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadığı görüldü.
Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grubun düğün eğlencesi, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi VİDEO