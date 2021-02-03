Euro
8.6284
-0.45%
Dolar
7.1643
-0.53%
Altın
423.45
-0.42%
Borsa
1.525
0.89%
Bitcoin
258.099
5.73%
EXEN Coin
17.24
1.89%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    İstanbul'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi 

    Bağcılar'da, koronavirüs salgınına rağmen sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yapıldı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 10:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi 

    İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde evlenen çift ile yakınları, sokakta düğün eğlencesi düzenledi.

    Eğlencede otomobilden açılan müziklerle gelin ve damat çiftetelli oynadı, arkadaşları da çifte eşlik etti.

    ÖNLEMLER UNUTULDU

    Halay da çeken grubun, sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadığı görüldü.

    Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grubun düğün eğlencesi, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    İstanbul'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi VİDEO

    İstanbul da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi  #1

    İstanbul da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi  #2

    İstanbul da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi  #3

    İstanbul da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi  #4

    İstanbul da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi  #5

    İstanbul da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi  #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir