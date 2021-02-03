İstanbul'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi

İstanbul'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi

Bağcılar'da, koronavirüs salgınına rağmen sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yapıldı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde evlenen çift ile yakınları, sokakta düğün eğlencesi düzenledi.

Eğlencede otomobilden açılan müziklerle gelin ve damat çiftetelli oynadı, arkadaşları da çifte eşlik etti.

ÖNLEMLER UNUTULDU

Halay da çeken grubun, sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grubun düğün eğlencesi, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi VİDEO





















