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    İstanbul'da sokaktaki çocukları, polis sireniyle korkuttu

    Kısıtlama saatlerinde sokakta oyun oynayan çocukların eve girmesi için polis siren sesinin dışarıya yansıtılma anı, cep telefonu kamerasına kaydedildi.
    • DHA
    • 21.12.2020 - 11:47
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 11:49
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    İstanbul'da sokaktaki çocukları, polis sireniyle korkuttu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulandı.

    Uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sultangazi'de bazı çocukların kurallara uymayarak mahalle parklarında oyun oynadığı görüldü.

    Esentepe Mahallesi'nde de bir grup çocuk, evde sıkılınca sokağa çıkarak top başta olmak üzere çeşitli oyunlar oynadı. Çocukların oyunu, bir vatandaşın kendilerine oyun oynamasıyla sona erdi.

    SİRENİ DUYAN ÇOCUKLAR KAÇTI

    Vatandaş, evdeki bilgisayarına kurduğu 'polis sireni' sesini hoparlörle dışarı yansıttı. Sokakta oyun oynayan çocuklar gerçek polislerin geldiğini düşünerek, hızlıca koşarak sokaktan ayrıldı. Çocukların o anlarını ise kendilerine oyun oynayan vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

    İstanbul'da sokaktaki çocukları, polis sireniyle korkuttu VİDEO

    ÇATIDA ÇEKİRDEK KEYFİ

    Yine aynı mahallede, kısıtlamanın son günü olan Pazar günü oturdukları apartmanın çatı katına çıkan üç kişinin 'çekirdek keyfi' kameraya yansıdı. Görüntülerde, çatıya çıkan üç kişinin çekirdek yediği görülüyor.

    İstanbul da sokaktaki çocukları, polis sireniyle korkuttu #1

    İstanbul da sokaktaki çocukları, polis sireniyle korkuttu #2

    İstanbul da sokaktaki çocukları, polis sireniyle korkuttu #3

    İstanbul da sokaktaki çocukları, polis sireniyle korkuttu #4

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