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- İstanbul'da sokaktaki çocukları, polis sireniyle korkuttu
İstanbul'da sokaktaki çocukları, polis sireniyle korkuttu
- DHA
- 21.12.2020 - 11:47
- Güncelleme : 21.12.2020 - 11:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulandı.
Uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sultangazi'de bazı çocukların kurallara uymayarak mahalle parklarında oyun oynadığı görüldü.
Esentepe Mahallesi'nde de bir grup çocuk, evde sıkılınca sokağa çıkarak top başta olmak üzere çeşitli oyunlar oynadı. Çocukların oyunu, bir vatandaşın kendilerine oyun oynamasıyla sona erdi.
SİRENİ DUYAN ÇOCUKLAR KAÇTI
Vatandaş, evdeki bilgisayarına kurduğu 'polis sireni' sesini hoparlörle dışarı yansıttı. Sokakta oyun oynayan çocuklar gerçek polislerin geldiğini düşünerek, hızlıca koşarak sokaktan ayrıldı. Çocukların o anlarını ise kendilerine oyun oynayan vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.
İstanbul'da sokaktaki çocukları, polis sireniyle korkuttu VİDEO
ÇATIDA ÇEKİRDEK KEYFİ
Yine aynı mahallede, kısıtlamanın son günü olan Pazar günü oturdukları apartmanın çatı katına çıkan üç kişinin 'çekirdek keyfi' kameraya yansıdı. Görüntülerde, çatıya çıkan üç kişinin çekirdek yediği görülüyor.