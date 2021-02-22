İstanbul'da 'sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahsa 5 yıl hapis istemi

Sosyal medya üzerinden bir kadını, sonunun Özgecan gibi olmasıyla tehdit eden şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şahsa 5 yıla kadar hapis istendi.

Azerbaycan uyruklu Samir Balakıshıyev, sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaptı.

TikTok üzerinden yaptığı yayınla, Hacer K. adlı kadını ölümle tehdit eden şahıs, ihbar üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekiplerini harekete geçirmişti.

Şüphelinin, kadın hakkında ‘Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu’ diyerek tehditler savurduğu tespit edilmişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Fatih'te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı hakimlikçe ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul'da 'sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahsa 5 yıla kadar hapis istemi VİDEO







SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelinin 13 Şubat’taki canlı yayında, Hacer K. adlı kadını, ‘Onu bulup kafasını kesmezsem adam değilim’, ‘Sonu Özgecan gibi olacak’ ve ‘Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip göle atacağım’ diyerek tehdit ettiği kaydedildi.

FİGÜRANLIK YAPTIĞINI SÖYLEDİ

İddianamede, sanığın savunmasında Tiktok uygulaması üzerinden yaptığı bir yayında hakaret içerikli yorumu üzerine mağdur Hacer K.’ye karşı videodaki tehdit içerikli sözleri söylediği, videoda gösterdiği kılıcı bazı tarihlerde figüranlık yaptığı için satın aldığı ve mağdur ile birbirlerinden özür dilediklerini söylediği belirtildi.





5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.