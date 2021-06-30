İstanbul’da şort giyen genç kıza hakaretler yağdırdı

Şebnem Tüfekçi isimli genç kız, sokakta şort giydiği için kendisine tepki gösteren bir şahsın videosunu paylaştı. Şahsın videoda Tüfekçi'ye ve babasına hakaretler yağdırdığı duyuluyor.

İstanbul Fikirtepe'de Şebnem Tüfekçi adlı genç kız, sokakta şortla yürüdüğü sırada yanına yaklaşan ve giydiği şorta tepki gösteren bir Y.A. adlı şahsın, kendisine hakaretler yağdırdığı anların görüntülerini paylaştı.

"SEN UTANMAZSIN"

Tüfekçi, videodaki Y.A.’ya şort giymesinin onu ilgilendirmediğini belirtirken, Y.A.’nın ise "Sen utanmazsın" şeklinde karşılık verdiği görülüyor.

Genç kız, şort giymesine ailesinin bile karışmadığını, videodaki şahsın karışma hakkı olmadığını dile getirirken, Y.A.’nın ise hem genç kıza hem de babasına hakaretler yağdırdığı duyuluyor.

Y.A.’nın, kendisini savunmaya çalışan genç kızın üzerine yürüdüğü, babası için “gav..t” dediği anlar da video da yer alıyor.

Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı VİDEO

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Çok sayıda kullanıcı, videoyu paylaşarak, şahsın genç kıza yönelik müdahalesinin ve hakaretlerinin yanlış olduğunu vurguladı.