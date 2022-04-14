İstanbul’da sosyal medya dolandırıcıları, SMA’lı Yağız’ı hedef aldı

13 aylık SMA’lı Yağız'ın Instagram hesabının bilgilerini birebir kopyalayan bir şahıs, kendi IBAN bilgilerini vererek yardım etmek isteyen vatandaşları dolandırdı. Aile, suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya dolandırıcıları emellerine ulaşabilmek için her yolu denerken, SMA’lı çocukların yaşaması için başlatılan yardım kampanyaları da bu amaçla kullanılmaya başlandı.

SMA hastası bebeklerin yurt dışında gen tedavisi alabilmesi için ailelerin umudu olan yardım kampanyaları baltalandı, evlatlarının yaşaması için mücadele eden ailelerin üzerinden sosyal medya kullanıcılarının duyguları istismar edildi.

Söz konusu olaya bir örnek de İstanbul’da yaşandı.

SMA’lı Yağız için açılan hesap, birebir taklit edildi İHA’nın haberine göre; kimliği belirsiz kişiler, 13 aylık Yağız Gündoğdu için açılan hesabı birebir taklit etti.

Küçük çocuğun fotoğrafının yer aldığı ancak IBAN bilgisinin farklı olduğu sahte bir hesap açıldı. Bu yöntemle hesapları gerçek sanarak takibe alan yardımseverlerden para toplayan şüpheliler, yardım kampanyalarına da zarar verdi. Çocukların tedavisi için sosyal medyadan yardım bekleyen aile, durumun takipçileri tarafından ihbar edilmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Bir takım kişiler bizim çocuklarımızın bilgilerini kopyalıyorlar”

Yağız bebeğin babası Serdar Gündoğdu, yaşadıkları olaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Benim çocuğum SMA Tip 1 hastası. Biliyorsunuz ki bu ölümcül bir kas hastalığı ve biz bu kampanyaları yürüterek çocuklarımızı tedaviye götürebiliyoruz maalesef burada tedavisi yok. Valilikten biz izinlerimizi aldık bizim kullanmış olduğumuz IBAN’lar yasaldır. Fakat bir takım kişiler bizim çocuklarımızın bilgilerini kopyalıyorlar. Kampanyamızı biz Instagram sayfamızdan yönetiyoruz, oraya girip bilgilerimizi alıyorlar aynı görselleri kullanıp sadece IBAN bilgilerini değiştiriyorlar. Kendi çocukları gibi davranıp para topluyorlar.





“Tesadüf üzeri fark ettik”

Biz bununla alakalı 1 kişiyi yakaladık, tüm suç duyurularında da bulunduk. Sadece şunu istiyorum bizi takip eden insanlardan smayagizyasasin Instagram sayfamız dışında hiçbir sayfaya itibar etmesinler. Bizim tüm valilik izinlerimiz sayfamızda bu sayfa dışında bir şey görürlerse bize ulaşsınlar ya da gerekli yerlere şikayette bulunabilirler. Tesadüf üzeri fark ettik. 1 takipçimiz görüyor ve bize bildiriyor, çocuğumuzun bilgilerinin kullanıldığını söylediler. Benim soy ismim Gündoğdu bizim bilgilerimizi kopyalayan kişinin soy ismi de Gündoğdu aynı soy ismindeyiz sadece onun ismi farklı. IBAN numaralarını kontrol ettiğimizde bizim IBAN'larımız değil kendi IBAN'ını kullandığını fark ettik. Bunu farklı sosyal medya platformlarında da paylaşmış. Bununla alakalı suç duyurularında bulunduk.”