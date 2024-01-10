İstanbul'da sosyete dünyasına uyuşturucu satan avukat tutuklandı İstanbul'da sosyete ve magazin dünyasına uyuşturucu temin eden biri avukat iki şüpheli, düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. İki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Avukatların ve hakimlerin emniyet güçleri tarafından üst aramasına tabii tutulamaması zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Öyle ki bazı avukatlar, meslek kimliklerini kötüye kullanarak suç işleyebiliyor ya da haksız kazanç elde etme yoluna başvurabiliyor.

Bu durumun son örneği ise İstanbul'da yaşandı.

Beşiktaş, Şişli, Cihangir, Nişantaşı ve Beyoğlu’ndaki sosyetik gece kulüplerine uyuşturucu satan biri avukat 2 şüphelinin izi sürüldü.

Sosyetenin torbacılığını yapan avukat U.G. ile S.A. adlı iki kişiye yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Emniyet güçleri, ünlü gece kulüplerine uyuşturucu temin eden avukat U.G. ve beraberindeki S.A.’yı teknik ve fiziki takip altında tuttu. Ekipler avukatın magazinsel ve lüks tabir edilen kesimlerin bulunduğu semtlerde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

Suçüstü yakalandı

Düzenlenen operasyonla U.G. ve birlikte hareket ettiği S.A., sosyete dünyasına uyuşturucu satarken suçüstü olarak 115 gram Skunk maddesi ile birlikte yakalandı.

Tutuklandı

Yakalanan U.G. ve S.A. isimli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)