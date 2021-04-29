İstanbul'da su deposuna düşen çocuk kurtarılamadı

Parkta arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki çocuk, hamama ait su deposunun içinde yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan Poyraz Tok, arkadaşlarıyla parkta oynarken su deposunun içine düştü.

Parkta bulunan hamamın çatısına çıkan ardından da su dolu depoya düşen minik Poyraz'ın cansız bedeni bulundu. Acılı anne uzun süre gözyaşı döktü.

MİNİK POYRAZ'I 5 SAAT BOYUNCA ARADILAR

Komşularıyla birlikte 5 saat boyunca çocuklarını arayan aileye, Poyraz'ın en son hamam çevresinde görüldüğü söylendi. Aramalarını o noktada yoğunlaştıran aile ve komşuları hamamın çatısına çıktı.

Küçük çocuğun hamama ait su deposunun içinde hareketsiz durduğu görüldü. Yakınları çocuğu depodan çıkararak kalp masajı yapmaya çalıştı.

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acılı anne uzun süre yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Yaşanan olayı anlatan anne Sultan Kökçül, "İşten geldiğimde evin önünde oynuyordu. Sonra çocuklarla birlikte buraya gelmişler. Buraya çıktığını görmüşler. Yanında arkadaşları varmış. Belki burada güvenlik şeridi olsaydı o çocuk oraya çıkmazdı. O merdiven orada olmasaydı çıkmazdı. Kendisini bilen bir çocuktu. Oraya çıkacak bir çocuk değildi.





"BUGÜN BENİM BAŞIMA GELEN YARIN BİR BAŞKASININ BAŞINA GELEBİLİR"

Bugün benim başıma geldi yarın bir gün başka bir çocuğun başına da gelebilir. Kuyunun üzerinde demir değil tahta varmış. Polis tahtayla birlikte içine düşmüş dedi. Kendimiz çıkardık oradan hastaneye götürdük." diye konuştu.

Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken anne Kökçül baygınlık geçirdi.





"BÜYÜK BİR İHMAL VAR"

Ailenin komşusu Mehmet Pişkin de aramalara katıldığını söyleyerek, "Büyük bir ihmal var. Burası çocuk parkı merdiven daima orada. Merdivenin yan konulması lazım. Kolaylıkla çıkılıyor. Belki de çocuğu ittiler bilemiyoruz." diye konuştu.





POLİS OLAY YERİNDE ÖNLEM ALDI

Polis hamam ve çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, parka yine önlem amaçlı çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.