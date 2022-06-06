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    İstanbul'da şüpheli çantadan el bombası çıktı

    Çağlayan’da tadilat yapılan bir binanın girişindeki şüpheli çanta içerisinde patlayıcıya benzer bir madde görülmesi üzerine polis alarma geçti.
    • 06.06.2022 - 14:47
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    İstanbul'da şüpheli çantadan el bombası çıktı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde öğle saatlerinde vatandaşlar, tadilat yapılan bir binanın içerisinde terk edilmiş bir çantada patlayıcıya benzer bir madde olduğunu gördü.

    Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Çantadan el bombası çıktı

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerken, yolu ise bir süreliğine kapattı. Ardından pasaja giren bomba imha uzmanlarının yaptığını incelemeler sonucunda çantanın içerisinde el bombası olduğu anlaşıldı. Bomba güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildikten sonra delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    İHA'nın haberine göre,olayla ilgili bir kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri çantayı bırakanı bulmak için çalışma başlattı.

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