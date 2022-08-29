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    İstanbul'da şüpheli grup polise saldırdı: 3 yaralı, 6 gözaltı

    Maslak'ta motorize polis ekibi, şüphe üzerine bir aracın içerisindeki şahısların üst aramasını yapmak istedi. Direnen şahıslar, bir gece kulübündeki yaklaşık 60 kişiyi de kışkırtarak polise saldırdı.
    • 29.08.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 13:16
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    İstanbul'da şüpheli grup polise saldırdı: 3 yaralı, 6 gözaltı

    İstanbul'da dün saat 23.00 sıralarında Sarıyer Maslak’ta devriye görevini yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı “yunus” polisleri, cadde üzerindeki bir gece kulübünün önünde bekleme yapan 34 DCV 818 plakalı otomobilin içerisindekilerden şüphelendi.

    Aracın yanına yaklaşan polis ekipleri, şahısların aşağıya inmeleri yönünde uyardı. Ardından polisin üst aramasını yapmak istediği esnada şahıslar direnmeye başladı.

    Şüphelenilen şahıslar üst aramasına direnip olay çıkardı

    Polisin üzerinde uyuşturucu madde olduğunu düşündüğü şahıslar, direnmeyi sürdürünce olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Bununla da yetinmeyen şahıslar, gece kulübündeki yaklaşık 60 kişilik grubu da galeyana getirerek polise karşı kışkırttı. Grubu sakin olmaları yönünde defalarca kez uyaran polis ekipleri ile aralarında kavga çıktı.

    İstanbul'da şüpheli grup polise saldırdı: 3 yaralı, 6 gözaltı ViDEO

    Mekandakileri galeyana getirerek polise karşı kışkırtmaktan da geri durmadılar

    Ortalığın bir anda karıştığı kavgada polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti.

    Olay sonucunda 3 polis memuru vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, 6 şüpheli de kelepçelenerek gözaltına alındı.

    Polis memurlarından birinin, 2 gün 'iş göremez' raporu aldığı öğrenildi. Ayrıca polis motosikleti de maddi hasara uğradı.

    3 kişi adliyeye sevk edildi

    Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Öte yandan gözaltına alınan Enes Ş., Ferhat T., Ümit S., Turgay K., Kürşat Noyan K. ve Zeki Kıvanç K. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü.

    Emniyette ifadeleri alınan şahıslara, 'görevli memura mukavemet', 'hakaret', 'kamu malına zarar verme' ve 'kamu görevlilerini yaralama' suçlarından adli işlem yapıldı.

    Şahıslardan 3’ü işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Turgay K., Kürşat Noyan K. ve Zeki Kıvanç K. ise adliyeye sevk edildi.

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