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İstanbul'da şüpheli grup polise saldırdı: 3 yaralı, 6 gözaltı

İstanbul'da şüpheli grup polise saldırdı: 3 yaralı, 6 gözaltı

Maslak'ta motorize polis ekibi, şüphe üzerine bir aracın içerisindeki şahısların üst aramasını yapmak istedi. Direnen şahıslar, bir gece kulübündeki yaklaşık 60 kişiyi de kışkırtarak polise saldırdı.