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- İstanbul’da şüpheli valiz paniği
İstanbul’da şüpheli valiz paniği
Bir alışveriş merkezi önünde sahipsiz duran valiz paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından patlatılan valizden, inşaat malzemeleri ve kıyafetler çıktı.
- DHA
- 29.04.2021 - 17:18
- Güncelleme : 29.04.2021 - 17:24
Şişli Mecidiyeköy’de, bir alışveriş merkezi önünde uzun süre sahipsiz duran valiz şüphe uyandırdı.
Çevredeki vatandaşlar, valizde bomba olabileceği ihtimali üzerine paniğe kapıldı.
Alışveriş merkezi güvenlik görevlileri, polisi arayarak durumu haber verdi.
GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU
Gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturdu, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.
Valiz, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Yapılan operasyon sonucunda, valizden inşaat malzemeleri ve kıyafetler çıktı.