İstanbul'da Suriye uyruklu telefon dolandırıcısı gözaltına alındı

Çanakkale'de yaşayan bir kişiye kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, polisin sıkı takibi sonucu Esenyurt ilçesinde yakalandı.

Çanakkale'de yaşayan 76 yaşındaki M.U., telefon dolandırıcısının tuzağına düştü.

Kendisini polis olarak tanıtan Suriye uyruklu Y.F. (39), 'kimlik bilgileriniz çalındı' yalanıyla M.U.'dan yeni kimlik çıkarabilmesi için ziynet eşyalarını istedi.

35 BİN EURO İLE ZİYNET EŞYALARINI KAPTIRDI

M.U., arayan kişiyi polis zannederek evinde bulunan 34 bin 305 euro nakit para ile 35 bin 800 TL değerindeki ziynet eşyalarını zanlıya verdi.

Bir müddet sonra dolandırıldığını fark eden mağdur M.U., durumu polise bildirdi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yakalanan zanlı Çanakkale’ye getirildi.

Buradaki işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı, adliyeye sevk edildi. Çanakkale polisinin, olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürüyor.