İstanbul'da Suriyeli kadın, eski eşini dövdürdü

Boşandığı Suriye uyruklu eşine velayet davası açan Güngör Bektaş, konuşmak için dükkanına gelen kadının yanındaki iki şahıs tarafından darbedildi. Yaşananlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da yaşayan ve 9 yıllık dini nikahlı eşi Ghufran A.'dan yaklaşık 1 yıl önce ayrılan Güngör Bektaş, 5 yaşındaki çocuğunun 'kötü muameleye' uğradığını öne sürerek velayet davası açtı.

Bunun üzerine sinirlenen Suriyeli kadın, yanına yabancı uyruklu 2 erkek arkadaşını alarak Güngör Bektaş'ın Güngören'deki iş yerine gitti.

Tehditler yağdırıp, şiddet uyguladılar

Dava için anlaşma talep eden Ghufran A. iş yerinin arkasındaki depoda Bektaş ile konuşup, yanındaki arkadaşlarıyla birlikte tehditler savurmaya başladı. İlerleyen dakikalarda ise ismi öğrenilemeyen iki şahıs, Bektaş'ı darbedip olay yerinden kaçtı. Öte yandan şahıslar, kaçarken dükkan çalışanını da gasbetmeye çalıştı.

Mağdur adam şikayetçi oldu

DHA'nın haberine göre, olay sonrası darp raporu alan Bektaş, eski eşi ve arkadaşları hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Uygunsuz yaşam tarzı vardı"

Başından geçen süreci anlatan Bektaş, şunları söyledi:

"9 yıl dini nikahlı bir birlikteliğimiz geçmişti kendisiyle. 1 yıl önce uygunsuz yaşam tarzından dolayı kendisinden ayrıldım. Çocuğumu sürekli benden kaçırıyordu ve görüştürmüyordu. Bunun üzerine velayet davası açtım kendisine. Velayet davasından sonra kendisi iyi niyetini göstermek için 8 Şubat'ta çocuğu görebileceğimi söyledi ve çocuğumu aldım.

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"Çocuğum dövüldüğünü söyledi, raporlarımız var"

Çocuğum, evde bana annesi tarafından ve annesinin beraber yaşadığı kişi tarafından darbedildiğini söyledi. Bunun üzerine ertesi gün hemen çocuğumu hastaneye götürdüm. Çocuğun raporları elimde; bakımsız olduğu, uyuz olduğu ve darbedildiği raporunu alarak savcılığa başvurduk.





"'Suriye rejimi halkıyız, seni keserek öldürürüz' dediler"

Dava açtığımı duyunca dükkanıma gelerek seninle konuşacağız dedi yanındaki 2 kişiyle birlikte. Biz iyi niyetli olduklarını düşünerek depoya geçtik oturduk. 'Davadan vazgeçeceksin, sizin davanız bizi bağlamaz' ve 'biz Suriye rejimi halkıyız, biz keseriz öldürürüz seni' gibi tehditlerin ardından bende sert çıkışınca arbede yaşandı."

Çocuğuna annesi tarafından iyi bakılamadığını belirten Bektaş, çocuğu için mahkemeyi kazanmak istediğini söyledi.