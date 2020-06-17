İstanbul'da Suriyeliler tarafından açılan kaçak hastane

Esenyurt'ta Suriyelilerin açtığı kaçak hastaneye baskın düzenlenirken, 2'si doktor 5 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak hastanede kürtaj yapıldığı belirlendi.

İstanbul Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak kürtaj ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirtilen adresteki 4 katlı binanın üst katlarına giren polis, kaçak hastane ile karşılaştı. Tedavi için gelen 6 kişinin bulunduğu katlarda çok sayıda tıbbi cihaz olduğu görüldü.

KÜRTAJ YAPILIYORDU

Kaçak kürtaj yapıldığı belirlenen hastanenin, Suriyeliler tarafından işletildiği tespit edildi. Operasyonda Suriyeli doktorlar Ahmad M. ve Hüsam H., muayene sahibi Issa A. ve çalışanlar Name B. ile Abo Z. gözaltına alındı.

Esenyurt'ta kaçak hastane operasyonu İZLE

TAHLİLLER, DONDURMALARLA AYNI DOLAPTA

Çok sayıda tıbbi cihazın yer aldığı kaçak hastanede, hastalardan alınan örneklerin saklandığı buzdolabında dondurmaların bulunması dikkatlerden kaçmadı.

TİBBİ CİHAZLAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

"Toplum sağlığını tehlikeye atma" suçundan işlem yapılan kaçak hastane mühürlenirken, gözaltına alınan şüpheliler Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bu arada ilçe sağlık ekipleri ve ilçe zabıta ekipleri çağrılarak iş yerinde bulunan tıbbi cihazlar, ilçe sağlık müdürlüğüne gönderildi.