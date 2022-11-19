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    İstanbul'da sürücü adayı kaldırımdaki baba ile kızına çaptı

    Özel bir araçla direksiyon eğitimi alan kadın sürücü kaldırıma çıkarak baba ile kızına çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
    • 19.11.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 16:49
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    İstanbul'da sürücü adayı kaldırımdaki baba ile kızına çaptı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesi Küplüce Mahallesi'nde özel bir araçla direksiyon eğitimi alan kişi ara sokaktan çıktığı sırada İETT otobüsünü görünce panikleyerek gaza bastı.

    DHA'nın haberine göre direksiyon hakimiyetini kaybeden acemi sürücü, işyerini önündeki kaldırımda bekleyen baba ve kızına çarptı.

    Baba ve kızı yaralandı

    Kazada baba Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızı yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri  sevk edildi .İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kazada  6 yaşındaki Elvinsu'nun ayağı kırılırken baba Demir'inden vücudunda ezilmeler oldu.

    İstanbul da sürücü adayı kaldırımdaki baba ile kızına çaptı #1

    "Her önüne gelen eğitim verirse işte sonucu bu"

    Kazayı anlatan Orhan Demir şikayetçi olduğunu belirterek “Kızımla birlikte dükkana iniyorduk. Güneş meyveleri vurduğunu görünce tenteyi aşağıya indirmeye çalışıyordum. Bu sırada aracın son sürat geldiğini gördüm. Bu kadın sürücü bir direksiyon hocasıyla birlikte sokakta eğitim alıyor. Direksiyon ders almaya çalışıyor.

    O arada  hocası ona diyor ki 'gaza bas' deyince son sürat gaza basıyor . Direkt böyle üstümüze geliyor kızımla birlikte kaldırımdayız. Tabii şikayetçi olduk. Zaten bizim şikayetçi olmamızın amacı sokak arasında eğitim almak ne kadar doğru olabilir.

    Bunun eğitimini veren kurslar var, bunun eğitim araçları var. Sonuçta bu işi yapan insanlar var. Onlarla irtibata geçsinler. Her önüne gelen eğitim verirse işte sonucu bu. Yani insanların hayatını oynamak kadar kolay değil." diye konuştu.

    İstanbul da sürücü adayı kaldırımdaki baba ile kızına çaptı #2

    "Ölümden döndük resmen"

    Demir “Ambulans ve polis geldi. Gerekli  tutanaklar tutuldu. Ufak tefek ezikler var. Kızımın ayağı kırık. Biz ölümden döndük resmen. Kızım zaten bir anda kayboldu. Yani ben onun öldüğünü düşündüm . Ya da onun resmen ölüsünü arıyordum. Allah bağışladı." dedi.

    Kaza sonrası sürücünün polis merkezine götürülerek ifadesinin alındığı öğrenildi.

    İstanbul'da sürücü adayı kaldırımdaki baba ile kızına çaptı VİDEO

    O anlar kamerada

    Baba kızın yaralandığı kaza güvenlik  kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde baba ve kızı kaldırımda beklediği sırada bir otomobil hızla gelerek çarpıyor. Ambulans gelerek yaralıları götürüyor.

    İstanbul da sürücü adayı kaldırımdaki baba ile kızına çaptı #3


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