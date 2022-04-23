İstanbul'da sürücüyü öldüresiye döven magandalar adliyede

Büyükçekmece'de seyir halindeyken, içerisinde çocuk ve kadının bulunduğu araç şoförünü darbeden şahıslar, ikametlerinde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Hadımköy Yolu Büyükçekmece istikametinde E.D. ve Y.D. isimli şahıslar, trafikte seyir halindeyken, aracında eşi ve çocuğu da olan H.S. adlı sürücünün ani frenle önüne kırarak çarptı.

Yaşanan kazanın ardından şahıslar arasındaki tartışma büyürken E.D. ve Y.D. isimli şahıslar H.S.’yi öldüresiye darp etti.

Olay yerinden kaçtılar

Adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken şüpheliler araçlarına binerek olay yerini terk etti.

Şüpheliler evlerinde kıskıvrak yakalandı

H.S.’nin kanlar içindeki yüzü bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen ikametlerinde yakalandı.

2 maganda adliyede

Konu ile ilgili E.D. ve Y.D. “Kasten Yaralama - Hakaret - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.