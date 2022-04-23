Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
586.962
-1.53%
BTXN Coin
27.00
-6.89%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    İstanbul'da sürücüyü öldüresiye döven magandalar adliyede

    Büyükçekmece'de seyir halindeyken, içerisinde çocuk ve kadının bulunduğu araç şoförünü darbeden şahıslar, ikametlerinde yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • 23.04.2022 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sürücüyü öldüresiye döven magandalar adliyede

    Hadımköy Yolu Büyükçekmece istikametinde E.D. ve Y.D. isimli şahıslar, trafikte seyir halindeyken, aracında eşi ve çocuğu da olan H.S. adlı sürücünün ani frenle önüne kırarak çarptı.

    Yaşanan kazanın ardından şahıslar arasındaki tartışma büyürken E.D. ve Y.D. isimli şahıslar H.S.’yi öldüresiye darp etti.

    Olay yerinden kaçtılar

    Adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken şüpheliler araçlarına binerek olay yerini terk etti.

    İstanbul da sürücüyü öldüresiye döven magandalar adliyede #1

    Şüpheliler evlerinde kıskıvrak yakalandı

    H.S.’nin kanlar içindeki yüzü bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen ikametlerinde yakalandı.

    2 maganda adliyede

    Konu ile ilgili E.D. ve Y.D. “Kasten Yaralama - Hakaret - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

    İstanbul da sürücüyü öldüresiye döven magandalar adliyede #2

    İstanbul da sürücüyü öldüresiye döven magandalar adliyede #3


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Mehmet Fendoğlu: Küme düşme bu sezon da kaldırılmalı
    Futbol

    Mehmet Fendoğlu: Küme düşme bu sezon da kaldırılmalı

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 23 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 23 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    Görüş Bildir