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    İstanbul'da Tacikistanlı çete üyelerinin çatışmasında 1 kişi öldü

    Tacikistan'dan gelen iş adamlarını tehdit ederek para aldıkları iddia edilen şebeke üyelerinin anlaşmazlığı nedeniyle Fatih'te çıkan çatışmada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
    • 08.12.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 16:34
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    İstanbul'da Tacikistanlı çete üyelerinin çatışmasında 1 kişi öldü

    İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mesih Paşa Mahallesi'nde 5 Aralık'ta geceyarısı iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

    Dakikalarca süren kavgada Bahodur Barotov tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada Shams A.(30), Shahromjon G.(24) çeşitli yerlerinden yaralandı.

    O anlar kamerada

    Cinayet Büro Amirliği güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, iki gruba ayrılan şüphelilerin birbirlerine silah göstererek tehditler savurdukları, ardından koşarak gelen bir kişinin ateş etmeye başladığı tespit edildi.

    Olayın arkasından Tacikistan çetesi çıktı

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada çatışan şüphelilerin Tacikistanlı bir şebeke olduğunu belirledi.

    İstanbul'da Tacikistanlı çete üyelerinin çatışmasında 1 kişi öldü ViDEO

    İstanbul da Tacikistanlı çete üyelerinin çatışmasında 1 kişi öldü #1

    Ülkelerinden gelen iş adamlarına musallat oldular

    Şebekenin, Tacikistan'dan gelen iş insanlarını "Burada bizim iznimiz olmadan iş yapamazsınız" diyerek tehdit ederek para aldıkları tespit edildi.

    Son işlerinde bir iş adamından para alınmasına "O benim arkadaşım ondan para almayalım" diye karşı çıkan bir şebeke üyesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıktığı öğrenildi.

    Olay gecesi bu konuyu konuşmak için bir araya gelen şüphelilerin tartışmanın ardından çatıştığı anlaşıldı.

    12 kişi gözlatına alındı

    Polis olayda silah kullandığı ve cinayeti işlediği belirlenen Shahron  A.(35)' nın aralarında bulunduğu Tacikistan uyruklu 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerin poliste yapılan sorgularında kavganın bir alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet polislerinin eşliğinde adliyeye sevk edildiler.

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