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    İstanbul'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

    Esenler’de 14 yaşındaki çocuğun çiğ köftecide taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Çiğ köfte dükkanının önüne gelen bazı mahalleli, sandalyeleri dükkanın camlarına fırlattı.
    • 23.10.2022 - 15:27
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    İstanbul'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

    İstanbul'da Esenler Menderes Mahallesinde dün akşam bir çiğköftecide 14 yaşındaki E.D. çiğköfte almak için 48 yaşındaki C. A.’nın dükkanına geldi.

    Burada E.D’ye yaklaşan C. A. 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına eliyle dokunarak öptü.

    Küçük kız korkuyla kendisini dışarı attı, annesine anlattı

    Korkuyla kendisini dışarı atan E.D. durumu annesine anlattı.

    Annesinin emniyete şikayetinin ardından olay yerine giden polis ekipleri Cemal A’yı gözaltına aldı.

    Mahalle sakinleri dükkanın camını çerçevesini indirdi

    Öte yandan olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri çiğköfte dükkanının önüne geldi.

    Bazı mahalle sakinleri dükkana sandalye fırlatarak camlarını kırmaya çalıştı.

    DHA'nın aktardığına göre o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da taciz iddiası mahalleyi karıştırdı #1

    İstanbul da taciz iddiası mahalleyi karıştırdı #2

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    İstanbul da taciz iddiası mahalleyi karıştırdı #4


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