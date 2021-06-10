İstanbul'da tacizden 2 yıl ceza aldı; minibüsteki görüntüleri ortaya çıktı

13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve 2 yıl hapis cezası verilen şüphelinin, aynı gün bindiği minibüste bir kadını taciz ettiği öğrenildi.

2 Mart'ta İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Altayçeşme Mahallesi'nde okuldan dönen 13 yaşındaki kız, iddiaya göre evine gireceği sırada kendisini takip eden bir şahıs tarafından tacize uğradı.

Şüpheli, öğrenciye evinin girişinde madde koklatmaya çalışınca aralarında arbede yaşandı.

KAYIPLARA KARIŞTI, POLİS YAKALADI

Olay yerinden kaçan 17 yaşındaki Ö.Ç. isimli şüpheli, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MİNİBÜSTEKİ KADINI DA TACİZ ETTİ

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, aynı gün Maltepe'den Kartal'a gitmek üzere olan minibüse binen D.A., şüpheli Ö.Ç.'nin kendisini taciz ettiğini iddia etti.

2 YIL HAPİS YATACAK

Ö.Ç, dün Kartal Anadolu Adliyesi'ne duruşma için getirildi. Şüpheli Ö.Ç, minibüsteki 3 ayrı kadını taciz ettiğinin belirlenmesi üzerine mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ö.Ç'nin kız çocuğuna taciz ile ilgili davasının da devam ettiği öğrenildi.

İĞRENÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olayın yaşandığı minibüsün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ö.Ç.'nin minibüse bindikten sonra oturduğu koltukta rahat tavırlarla çekirdek yediği ve minibüste bulunan kadınları takip ettiği, fırsat buldukça ise arka koltukları boş kalan kadınların arkalarına oturarak kadınları taciz ettiği görüldü.

Görüntülere ayrıca, minibüste tacize uğrayan D.A.'nın durumu fark ederek şüpheliye vurmaya başladığı ve Ö.Ç.'nin kapısı açılan minibüsten inerek kaçtığı anlar yer aldı.

Tacizden 2 yıl ceza aldı; minibüste iğrenç görüntüleri ortaya çıktı

"SUSMAYIN KONUŞUN"

Minibüste tacize uğrayan D.A., şüphelinin 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından, "Bugün 3 Mart'ta yaşadığım talihsiz olayın sonucuna vardım. Bugün çıktığı mahkemede yaşını 18 olarak göstermiş ama değil, kemik raporunu da isteyeceğiz. 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildi. Bu konuda adaletten yana çok mutluyum. İnşallah bu bir ders olur. Ben görüntüleri izlemedim ama dolmuşta yaptığı taciz görüntülerinin içinde benden hariç, 3 kadın daha mağdur. Ama 3 kadın mağduriyetinin farkında değil. Çünkü arkalarında durup bir şeyler yapmış. Çok şükür ki, ben bunun farkına vardım. Koluma dokunduğu anda. Onlar da keşke farkına varsalardı. Onlar da davacı olsalardı. İki yıl, çıkardı 6 yıla bilmiyorum. Ama ben memnunum durumdan. Bu olayın arkasında durmaktan da kendimle ayrıyeten gurur duyuyorum. Bütün kadınlara, çocuklara herkese seslenmek istiyorum. Taciz olayını en ufak bir dokunmakta bile olduğu zaman susmayın konuşun. Sonuçlar her ne olursa olsun güzel sonuçlar alabiliyoruz. Şu an o sapık piyasada dolanmıyor, hapiste." dedi.