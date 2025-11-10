İstanbul'da tadilat nedeniyle kapatılan hastanenin personeline 7 aydır maaş ödemediği iddia edildi

- Beyoğlu'ndaki bir hastanenin çalışanları, 7 aydır maaşlarını alamadıkları için hastane önünde eylem yaptı.
- Hastanenin deprem tadilatı nedeniyle 2 ay süreyle kapatıldığı belirtildi.
- Çalışanlar, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.
Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi’nde bulunan bir hastanede, yaklaşık 7 aydır maaşlarını düzenli alamayan hastane çalışanları işe geldiklerinde hastanenin geçici olarak kapatıldığını öğrendi.
Yönetimden herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını iddia eden çalışanlar, duruma tepki gösterdi.
PERSONEL HASTANE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
Hastane önünde toplanan personel, “7 aydır maaş alamıyoruz, şimdi de hastaneyi kapatıp bizi ortada bıraktılar” diyerek tepkilerini dile getirdi.
Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yetkililerden seslerini duymalarını isteyen çalışanlar, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.