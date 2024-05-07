İstanbul'da tahliye kararına tepki gösteren kiracı çatıyı ateşe verdi Apartmanda izinsiz oturduğu belirtilen kiracı, tahliye için gelen polis ekiplerine karşı tepki göstererek çatıya çıkıp binayı yakmaya çalıştı. Uzun süren ikna çabaların sonuç vermemesi üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı.

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AA

İstanbul'da ev sahibi ve kiracı arasında gergin anlar yaşandı.

Şişli ilçesinde Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda izinsiz oturduğu iddia edilen kişi, binayı tahliye için gelen polis, belediye ve itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Ekiplere kapıyı açmayan bu kişi, binanın çatı katına çıkarak dış cephe kısmını ateşe verdi.

Alevler araçlara sıçradı

Binanı çatısından düşen alevler, dış cephenin bazı kısımlarıyla binanın önünde park halindeki bir motosiklet ve araçlarda hasara yol açtı.

Ekipler binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, oluşan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

3 kişi gözaltına alındı

İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine çilingir yardımıyla binaya giren ekipler, ateş yakan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada fenalaşan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzinsiz oturduğu belirlendi

Binanın yerinde daha önce gecekondu bulunduğu, mülk sahibi kurum tarafından yaptırılan apartmandaki resmi işlemler tamamlanmadan söz konusu kişinin izinsiz oturduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)