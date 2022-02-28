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    İstanbul'da taksi şoförü ile yolcunun ücret tartışması

    Yabancu uyruklu müşterilerin verdiği parayı yetersiz bulan ve gitmelerine izin vermeyen taksici, devreye polisin girmesiyle gerilimi sonlandırdı.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 10:11
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    İstanbul'da taksi şoförü ile yolcunun ücret tartışması

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nün önünde Afrikalı müşterileriyle ücret konusunda anlaşmazlık yaşayan taksi şoförü, aracını yol kenarına çekerek şahıslarla tartışmaya başladı.

    Taksi şoförü yoldan geçen meslektaşından aldığı destekle yolcuları uzun bir süre bölgede bekletti.

    PARAYI BEĞENMEYEN ŞOFÖRDEN YUMRUKLU SALDIRI

    Yolu ayıran parmaklıkların diğer tarafında bulunan arkadaşlarından para alan müşteriler, taksici ile anlaşmaya çalıştı. İkna olmayan taksici, yolculardan birine yumruk attı. Dakikalarca süren gerilim, oradan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis, tartışmaya nokta koydu. Polis merkezine gitmek istemeyen taksici ve yolcular, ücret konusunda anlaşarak ayrıldı.

    "ŞİDDET UYGULAMAYA HAKLARI YOK"

    Tartışmayı başından itibaren görüntüleyen Ahmet Sarı, "Taksiciler ücret konusunda anlaşamadıkları yabancı müşterilerine saldırdı. Bu doğru bir davranış değil. Şiddet uygulamaya hakları yok. Yaptıklarını görüntüledim diye bana da tepki gösterdiler." dedi.

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