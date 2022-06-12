Taksiyle Gaziosmanpaşa'ya gitmek isteyen bir şahıs, ücreti ödemek istemeyince şoförle tartıştı. Şoför, tartışmanın alevlenmesiyle silahla vurularak yaralandı.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa’dan taksiye binen yolcu, Sultangazi ilçesinde bulunan 50. Yıl Mahallesi'ne gitmek istedi.

Alkollü olduğu öne sürülen müşteri Bünyamin Y., istenilen yere ulaşınca taksimetre ücretini ödemeyeceğini belirtti.

Tartışma çıktı

Bunun üzerine taksi şoförü Fazlı Erdoğdu ve Bünyamin Y. arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Taksiciye silahla ateş etti

Bunun üzerine Bünyamin Y. silahını çıkardı ve taksi şoförüne ateş etti. Kurşunlar taksicinin bacağına isabet ederken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre; şüpheli Bünyamin Y.'yi gözaltına alınırken hastaneye kaldırılırılan yaralı taksi şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da taksi şoförüne yolcudan silahlı saldırı







