İstanbul’da taksi sürücüsü, araçta unutulan paraları sahiplerine ulaştırdı

Laleli’den havalimanına giden Rus turistler, cüzdanlarını Eren Kılıç’a ait takside düşürdü. Kılıç’ın para dolu cüzdanı turistlere ulaştırma çabası sayesinde, paralar turistlere havale ile gönderildi.

İstanbul’da, Fatih ilçesine bağlı Laleli semtinden İstanbul Havalimanı’na gitmek üzere, 11 Eylül Cumartesi günü Eren Kılıç’ın taksisine binen 2 Rus turist, para dolu cüzdanlarını takside unuttu.

Kılıç, havalimanı dönüşü bir benzin istasyonunda durduğu sırada, aracın arka bölümündeki paspasın üzerinde duran cüzdanı fark etti.

İrtibat numarası bulmak için cüzdanı açan Kılıç, cüzdanda 275 Rus rublesi, 169 dolar ve 60 Türk lirası olduğunu gördü.

Eren Kılıç, havalimanına dönüp müşterileri bıraktığı yerde bulamayınca, Laleli’deki turistlerin kaldığı otelin yetkililerine gidip durumu anlattı.

OTEL YETKİLİLERİ PARAYI HAVALE İLE GÖNDERDİ

Otel yetkilileri Rus turistler ile irtibat sağladı. Kılıç, yeniden havalimanına gittiğinde Rus turistlerin uçağının kalktığını öğrendi.

Emre Kılıç, müşterileri aldığı otele geri dönerek cüzdanın içinde bulunan paraları tek tek sayıp cüzdanı otel yetkililerine teslim etti.

Otel yetkilileri de müşterilerle iletişime geçerek parayı kendilerine havale yaptı.

“PASPASIN ÜZERİNDE UFAK BİR EL ÇANTASI BULDUM”

Taksi sürücüsü Eren Kılıç, yaşadığı olayı şu ifadelerle anlattı:

“11 Eylül akşam 08.00 sıralarında Laleli’den otelimizden aldığımız misafirimizi, İstanbul Havalimanı’na götürdüm. İki tane Rus bayan. Yolcularımı indirip paramı aldıktan sonra, çıkıştaki benzin istasyonuna yöneldim. Aracımın arka koltuğunu sürekli kontrol ediyorum. Misafirimi indirdikten sonra sürekli kontrol ediyorum. Orada da kontrol ederken yerde paspasın üzerinde ufak bir el çantası buldum.

“BAKTIM BEKLEDİM KİMSE YOKTU”

Çantayı açıp baktığımda, içinde bir miktar döviz olduğunu gördüm. İçinde pasaport vesaire bir şey var mı diye biraz kurcaladım. Oteli aradım direkt. Oteldeki arkadaşlardan turistlerin numarasını öğrenmeye çalıştım. Numaraları olmadığını söylediler. İsimlerini söylediler. Daha sonra bir tur atayım belki indirdiğim noktada beni bekliyorlardır diye düşündüm. Baktım, bekledim kimse yoktu orada.





“GİTTİĞİMDE MÜŞTERİLER UÇAĞA BİNİP GİTMİŞTİ”

Sonra oradaki polis arkadaşlara gittim. Belki yardımcı olurlar diye. Anons falan yaparlar diye, çünkü uçaklarının kalkmasına daha vardı. Orada herhangi bir yardımcı olan olmadı. İçeriye kayıp eşya bürosuna bırakmam söylendi. Benim de içim rahat etmedi. Getirip otele bırakmayı düşündüm. Yola çıktım. Buraya geldim. Daha sonra misafirler oteli arıyor. Otelde bana İstanbul Havalimanı’na tekrar gidip parayı teslim etmemi söyledi. Oraya gittiğimde müşteriler uçağa binip gitmişti.

“TESLİM EDERKEN VİDEO ÇEKTİM”

Otele teslim etmem söylendi. Parayı saydım, teslim ettim. Otel yetkilileri misafirle iletişime geçtiler. Ben parayı ilk bulduğumda da otel önünde arkadaşlarla birlikte videoya çektim. Elimde bir şey olsun diye, sonuçta insanız. Zan altında kalmamak için daha sonra da eksikti vesaire sözler söylenmesin diye video çektim. Parayı saydım, aynı şekilde otele teslim ettim. Onlara da video çektirdim. Bende teslim ederken video çektim. Otel sahipleri sonra benim taksi ücretimi verdiler. Müşteriye de parayı havale ettiler.”

“HERKESİ AYNI KEFEYE KOYMAMAK LAZIM”

18 bin taksi sürücüsü olduğunu belirten Kılıç, “Çoğu insan eskiden bunu meslek olarak yapıyordu. Şu anda geçici olarak boşta kalan insanlar yapıyor. Çürük elmalar her yerde var. 1 kilo çilek alıyorsun. Kurtlu da çıkıyor, düzgün de çıkıyor. Herkesi aynı kefeye koymamak lazım. Bu tarz insanlara taşımacılık kartı verilmemesi lazım.” ifadelerini kullandı.