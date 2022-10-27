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    İstanbul'da taksi ve dolmuş şoförlerine ceza yağdı

    Taksim’de sivil trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde taksi ve dolmuş şoförlerine ceza yağdı.
    • 27.10.2022 - 20:54
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    İstanbul'da taksi ve dolmuş şoförlerine ceza yağdı

    İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda Sivil Trafik ekipleri tarafından denetim yapıldı.

    Meydanın girişine kurulan uygulama noktasında bekleyen ekipler, taksi ve dolmuşları durdurarak tek tek kontrol etti.

    Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere binlerce TL ceza yazıldı.

    Ruhsatı olmayan dolmuşa ceza

    Denetimler esnasında bir minibüsün yolcu taşıma ruhsatı bulunmadığı ortaya çıktı.

    Sürücü itiraz etse de 3 bin 674 TL para cezası uygulandı.

    Ayrıca minibüs 30 gün trafikten men edildi.

    Taksim’den Sultanahmet’e 300 TL istedi, trafikten men edildi

    Ekipler denetimler esnasında bir taksi sürücüsünün turistle pazarlık yaptığını görünce turistin yanına geldi.

    Turistten bilgi alan ekipler, taksicinin Sultanahmet’e gitmek için 300 TL istediğini öğrendi. Bunun üzerine taksiciye bin 823 TL para cezası uygulanarak araç trafikten 10 gün süre ile men edildi.

    Öte yandan bir başka taksicinin ise yolculuk esnasında taksimetreyi açmadığı belirlendi.

    İHA'nın aktardığına göre taksimetreyi açmayan sürücüye de bin 823 TL para cezası uygulanırken aracı 10 gün süre ile trafikten men edildi.

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    İstanbul da taksi ve dolmuş şoförlerine ceza yağdı #6


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