Dolar
7.7679
1.9543%
Euro
9.2475
2.2761%
Altın
1866.41
-0.3507%
Borsa
1328.41
0.3368%
G. Altın
467.209
1.8215%
Bitcoin
144487.78
1.7587%
EXEN Coin
12.26
-0.64%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C
    İstanbul'da taksici aracında unutulan 300 bin euroyu sahibine ulaştırdı

    İstanbul'da taksici aracında unutulan 300 bin euroyu sahibine ulaştırdı

    İstanbul Havalimanı’ndan aldığı yabancı uyruklu bir yolcunun unuttuğu çantada 300 bin euro bulan taksici, hiç düşünmeden bulduğu servet değerindeki parayı sahibine teslim etti.
    • İHA
    • 23.11.2020 - 13:17
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 15:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul Havalimanı’ndan yabancı uyruklu bir yolcu alan havalimanı taksi durağı şoförlerinden 31 yaşındaki Engin Olgaç, yolcuyu Laleli’de bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda bir çanta buldu.

    300 BİN EURO ÇIKTI

    Yolcunun unuttuğunu fark ettiği çantayı inceleyen taksi şoförü, içerisinde deste deste döviz bulunduğunu fark etti.

    Örnek davranış gösteren duyarlı taksici, 2 milyon 800 bin lira değerindeki 300 bin euro dövizi sahibine teslim etti.

    İstanbul'da taksici 300 euroyu sahibine teslim etti VİDEO

    "OTELİ ARAYIP İLETİŞİME GEÇTİ"

    Taksici, parayı sahibine teslim ettiği anda çekilen görüntüde “Görmüş olduğunuz arkadaşımızı havalimanından aldım. Otele bıraktıktan sonra arabamı yıkamaya gittim ve parayı arabada unuttuğunu fark ettim. Oteli arayıp iletişime geçtim. Bu parayı arkadaşa teslim ediyorum. Benim hakkım hiçbir şekilde yoktur. Allah onu kazadan beladan korusun” açıklamasında bulundu.

    Müşteri ise servet değerindeki parasını bularak kendisine getiren taksiciye teşekkür etti.

    İstanbul da taksici aracında unutulan 300 bin euroyu sahibine ulaştırdı #1

    İstanbul da taksici aracında unutulan 300 bin euroyu sahibine ulaştırdı #2

    taksici

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir