Para üstünü vermeyip, kadın turisti darbeden taksici, bir süre sonra kadını yaka paça aracından atarak sürükledi. Olay yerine gelen polis ise şikayet üzerine taksiciyi gözaltına aldı.

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche çifti, Karaköy'de kaldıkları otelin önünden taksiye binerek Taksim'e gitmek istediklerini söyledi.

İddiaya göre, taksimetre 21 lirayı gösterdi. 100 TL veren turistlere taksici, "Para yok, gidin" diye bağırmaya başladı.

TAKSİCİ PARA ÜSTÜNÜ VERMEDİ

Taksicinin para üstünü vermediğini ileri süren Fransız çift arasındaki tartışma, büyüyerek arbedeye döndü. Bu sırada Djamel Bendeddouche'yi Taksim'de araçtan indiren sürücü, kadın turisti ise araca kilitleyerek kaçırdı.

İstanbul'da taksici kadın turisti önce kaçırdı, sonra araçtan attı

KADINI ZORLA TAKSİDEN İNDİRİP, DARBETTİ

Loubna Bendeddouche'nin ifadesine göre, bir süre kadını ara sokaklarda gezdiren taksici, daha sonra Karaköy'e yöneldi. Meclis-i Mebusan Caddesi'ne gelen sürücü, burada kadını darbederek araçtan indirmek istedi.

KADIN VE KOCASI TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananları anlatan Loubna Bendeddouche, "Taksim’e gitmek için taksiye bindik. Taksimetrede 20 yazıyordu, bende ödemek için 100 lira verdim. Para üstünü ver dedim, bana "hayır" dedi. Neden olduğunu sordum. 'Çünkü çok trafik vardı' dedi. Ben de 'Umurumda değil, para üstünü ver' dedim ama 'hayır' dedi. Kocam araçtan indi ama kocamı araca geri çekti ve dolaştırmaya başladı. Sürekli 'dur' dedik. Sonra bizi buraya getirdi ve bana saldırdı. Saçıma asıldı, ceketime asıldı ve ceketimi yırttı. Ceketime bakın, ayakkabıma bakın. Tırnaklarıma bakın hepsi kırık. Bu doğru değil" dedi.

Kıyafetlerini gösteren Loubna Bendeddouche'nin arbede sırasında kırılan tırnakları ise olay yerinde kaldı.

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Fransız turistleri alarak karakola götürdü. İfadesi alınan turistler taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Polisin taksiciyi gözaltına aldığı öğrenildi.