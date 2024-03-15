DHA
Türkiye'nin taksici sorunu her geçen gün büyüyor.
Hemen her gün yeni bir olayla gündeme gelmeye devam ediyor.
Bu kez olayın adresi İstanbul oldu.
Başakşehir ilçesinde, dün öğlen saatlerinde taksi şoförüyle yabancı uyruklu müşterisi arasında tartışma çıktı.
Çanta ile vurdu
Çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek büyürken, ikili arasında gerilim arttı.
Araçtan inen yolcu ve taksi şoförü yol ortasında tartışırken, müşteri elindeki çanta ile taksiciye vurmaya başladı.
Tehditler savurdu
Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavgada taksi şoförü, kadını 'Seni öldürürüm' diyerek tehditler savurdu.
O anlar kamerada
Taraflar arasında çıkan kavga, diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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