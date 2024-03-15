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İstanbul'da taksici ve müşteri arasında kavga çıktı: Taksi şoförü tehditler yağdırdı

İstanbul'da taksici ve müşteri arasında kavga çıktı: Taksi şoförü tehditler yağdırdı Taksi şoförü ve müşterisi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada taksici, kadın müşterisini 'Seni öldürürüm' diyerek tehdit ederken, tarafları ayırmaya çevredeki vatandaşlar koştu.