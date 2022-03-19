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    İstanbul'da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi

    Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar taksi bulmakta güçlük çekerken, taksimetre açmayan sürücüler yüksek fiyatlar istedi.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 15:52
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    İstanbul'da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi

    İstanbul, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yoğun kar yağışına teslim oldu.

    Kentte yaşam olumsuz etkilenirken, taksiciler yine fırsatçılık yaptı.

    Ulaşımda sorun yaşayan vatandaşlar taksilere yönelirken, bazı taksiciler fiyatları artırdı.

    TAKSİMETRE AÇMAYIP, YÜKSEK FİYAT İSTEDİLER

    Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve yüksek fiyat isteyen taksiciler, taksi ücretlerine yapılan zamlardan sonra da yine bildiğini okumaya devam ediyor.

    İstanbul da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi #1

    VATANDAŞ TAKSİYE BİNEMEDİ

    Bugün Taksim Meydanı'nda çekilen görüntülerde, kar yağışı ve soğuk havada taksi taksi dolaşan vatandaşlar taksimetre açmayıp yüksek ücret isteyen sürücüler nedeniyle taksilere binemedi.

    İstanbul'da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi VİDEO

    İstanbul da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi #2

    TURİSTLERLE PAZARLIK YAPTILAR

    Bazı taksicilerin turistlerle de dakikalarca pazarlık yaptığı fakat anlaşamayınca taksiye almadığı görüldü.

    İstanbul da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi #3

    İstanbul da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi #4

    İstanbul da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi #5

    İstanbul da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi #6

    İstanbul da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi #7

    İstanbul da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi #8


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