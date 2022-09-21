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    İstanbul'da taksicilere denetim yapıldı: Evrakları eksik olanlara ceza yazıldı

    Şişli'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler taksilere denetleme yaptı, evrakları eksik olan taksiciler affedilmedi.
    • 21.09.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 16:59
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    İstanbul'da taksicilere denetim yapıldı: Evrakları eksik olanlara ceza yazıldı

    İstanbul'un Şişli ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Mecidiyeköy'de taksilere denetleme yaptı.

    Denetimde evrak kontrolü yapan polis ekipleri, kural ihlali yaptıkları tespit edilen şoförlere ceza yazdı.

    Polisi görünce taksimetreyi açtı

    Bu sırada, Nişantaşı'ndan taksiye binen turistler Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gelip tam inecekleri sırada polis ekipleri, taksiyi durdurdu.

    Taksinin evrak kontrolünü yapan ekipler, turistlere taksiye nereden bindiklerini sordu. Turistlerin Nişantaşı'ndan bindikleri öğrenildi. Taksicinin, polisi görünce taksimetreyi açtığı ortaya çıktı.

    İstanbul'da taksicilere denetim yapıldı: Evrakları eksik olanlara ceza yazıldı VİDEO

    Taksimetre açmadı, 888 lira ceza aldı

    Taksimetre açmadığı fark edilen şoföre 888 lira ceza yazılırken, taksici çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

    "Meslektaşa yardımcı olmadı"

    DHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin durdurduğu bir taksiciye emniyet kemeri takmadığı için ceza yazıldı. Taksici, "Ben emekli memurum, yine ceza yazıyor. Meslektaşa yardımcı olmadı, aferin iyi görev yapıyor. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza yazılıyor." dedi.

    Emniyet kemeri takmayan şoföre 196 lira ceza yazıldı.

    İstanbul da taksicilere denetim yapıldı: Evrakları eksik olanlara ceza yazıldı #1

    İstanbul da taksicilere denetim yapıldı: Evrakları eksik olanlara ceza yazıldı #2

    İstanbul da taksicilere denetim yapıldı: Evrakları eksik olanlara ceza yazıldı #3


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