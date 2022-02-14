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İstanbul’da taksicilerin yeni numarası: Taksimetre için düğme

İstanbul’da taksicilerin yeni numarası: Taksimetre için düğme

Denetim yapan polis ekipleri, Aksaray'dan Eminönü'ne gelen ve taksimetresinde 250 TL yazan taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada bir düğme bulunurken; taksi, emniyetin otoparkına çekildi.