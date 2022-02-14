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- İstanbul’da taksicilerin yeni numarası: Taksimetre için düğme
İstanbul’da taksicilerin yeni numarası: Taksimetre için düğme
- DHA
- 14.02.2022 - 14:31
- Güncelleme : 14.02.2022 - 14:42
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi.
Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrollerde yapıldı.
Denetimlerde 4 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 2 taksiciye de taksimetreden dolayı toplamda 3 bin 291 TL ceza kesildi.
TAKSİMETREDE 250 TL GÖSTERİYORDU
Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne getiren taksici denetime takıldı.
Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek, araçta inceleme yaptı.
İstanbul’da taksicilerin yeni numarası: Taksimetre için düğme VİDEO
10 DAKİKA ÖNCE BİNDİ
Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü.
Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı.
DİREKSİYON ALTINDA ŞÜPHELENDİREN DÜĞME
Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu.
Taksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.
'TUR ATTIR' DEDİ
Taksici Göksel Zevkler ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek, gezdirdiğini söyledi.
Gazetecilerin mikrofon uzattığı taksici, sinirlerek "Sana hesap vermek zorunda mıyım? Gezdiriyorum." dedi.